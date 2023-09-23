Galatasaray, Nelsson'un Kadroda Olmama Sebebini Açıkladı

Galatasaray, Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Victor Nelsson'un durumu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, Nelsson'un hamile olan kız arkadaşının acil doğum riski nedeniyle maç kadrosunda yer almadığı belirtildi. Nelsson, bu sezon ilk kez takım kadrosunda yer almadı. 24 yaşındaki Danimarkalı stoper, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 10 resmi maçın tamamında forma giymişti.

Kadroya neden alınmadı? Galatasaray, Nelsson'un durumuna açıklık getirdi

Galatasaray, Rams Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Victor Nelsson ile ilgili bir açıklama yaptı.

Galatasaray, Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Victor Nelsson'un durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Nelsson, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olarak maç kadrosunda yer almamıştır." denildi.

24 yaşındaki Danimarkalı stopoer, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 10 resmi maçın tamamında forma giymişti.

Nelsson, bu sezon ilk kez takım kadrosunda yer almadı.