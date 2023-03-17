Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray ne zaman bay geçiyor 2023?

Gündem Haberleri

Galatasaray ne zaman bay geçiyor 2023?

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 14 maçtır kazanan Galatasaray'ın serisi Konya'da bitti. Konyaspor, geriye düştüğü maçta son dakika golüyle Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Peki, Galatasaray ne zaman bay geçiyor 2023?

Konyaspor'un maç biter bitmez yaptığı paylaşım bomba! Galatasaray'a olay göndermeKonyaspor'un maç biter bitmez yaptığı paylaşım bomba! Galatasaray'a olay gönderme
Son Dakika: Liderin 14 maçlık galibiyet serisi son buldu! Konyaspor, Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ettiSon Dakika: Liderin 14 maçlık galibiyet serisi son buldu! Konyaspor, Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti
Yeni hoca en sonunda siftah yaptı! Konyaspor'un hasreti Galatasaray maçında dindiYeni hoca en sonunda siftah yaptı! Konyaspor'un hasreti Galatasaray maçında dindi

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti. Bol pozisyonun olduğu karşılaşma 31'inci dakikada Rashica'nın golüyle açıldı. İlk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor 2-1 kazandı. Galatasaray ne zaman bay geçiyor 2023?

GALATASARAY NE ZAMAN BAY GEÇECEK?

Rulete dönen maçın son anları nefes kesti. 90+3'te Bruno Paz'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Oğulcan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi ve böylece galibiyet geldi.

Galatasaray 28. haftayı BAY geçecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title