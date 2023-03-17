Spor Toto Süper Lig'de üst üste 14 maçtır kazanan Galatasaray'ın serisi Konya'da bitti. Konyaspor, geriye düştüğü maçta son dakika golüyle Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Peki, Galatasaray ne zaman bay geçiyor 2023?

Yeni hoca en sonunda siftah yaptı! Konyaspor'un hasreti Galatasaray maçında dindi

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti. Bol pozisyonun olduğu karşılaşma 31'inci dakikada Rashica'nın golüyle açıldı. İlk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan mücadeleyi ev sahibi ekip Konyaspor 2-1 kazandı. Galatasaray ne zaman bay geçiyor 2023?

GALATASARAY NE ZAMAN BAY GEÇECEK?

Rulete dönen maçın son anları nefes kesti. 90+3'te Bruno Paz'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Oğulcan sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi ve böylece galibiyet geldi.

Galatasaray 28. haftayı BAY geçecek.