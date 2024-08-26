Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne?

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Young Boys'u konuk edecek. Young Boys'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılım sağlayacak olan Galatasaray, önemli bir geliri de kasasına koyacak. Peki, Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne? Galatasaray nasıl tur atlar?

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı.

27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak rövanş karşılaşmanın TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY YENİLİRSE NE OLUR?

Galatasaray Young Boys'a yenilirse Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor. UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor.

GALATASARAY BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray Young Boys maçı berabere biterse Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor. UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor.

GALATASARAY YENERSE NE OLUR?

Galatasaray Young Boys'u tek farkla yenerse maç uzatma devreleri oynanacak. Skor dengesi değişmezse turu geçen taraf penaltılarla belirlenecek.

Galatasaray Young Boys'u en azfarkla yenerse Şampiyonlar Ligi lig aşamasına geçecek.