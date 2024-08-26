Üye Girişi
Haberler

Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı. Peki, Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne?

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Young Boys'u konuk edecek. Young Boys'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılım sağlayacak olan Galatasaray, önemli bir geliri de kasasına koyacak. Peki, Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne? Galatasaray nasıl tur atlar?

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ikinci maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar ilk mücadeleden 3-2 mağlubiyetle ayrılmıştı.

27 Ağustos Salı günü saat 22.00'da başlayacak rövanş karşılaşmanın TRT 1 ve tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY YENİLİRSE NE OLUR?

Galatasaray Young Boys'a yenilirse Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor. UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor.

GALATASARAY BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Galatasaray Young Boys maçı berabere biterse Şampiyonlar Ligi'nden eleniyor. UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor.

Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne?

GALATASARAY YENERSE NE OLUR?

Galatasaray Young Boys'u tek farkla yenerse maç uzatma devreleri oynanacak. Skor dengesi değişmezse turu geçen taraf penaltılarla belirlenecek.

Galatasaray Young Boys'u en azfarkla yenerse Şampiyonlar Ligi lig aşamasına geçecek.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Galatasaray Young Boys Spor Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Young Boys tur geçme ihtimalleri ne? 9. ev neyi temsil eder? Astrolojide 9. ev konuları! Astrolojide 9. ev nedir, neyi simgeler? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? 8. ev neyi temsil eder? Astrolojide 8. ev konuları! Astrolojide 8. ev nedir, neyi simgeler? 7. ev neyi temsil eder? Astrolojide 7. ev konuları! Astrolojide 7. ev nedir, neyi simgeler? İbrahim Hatipoğlu kimdir? İbrahim Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Hatipoğlu hayatı ve biyografisi! Skin-walker efsanesi gerçek mi? Gaziantep'te yağmur var mı? 26 Ağustos Pazartesi bugün Gaziantep'te yağmur var mı? Oğuzhan Özyakup Demet Özdemir ile sevgili miydi, neden ayrıldı? Oğuzhan Özyakup futbolu bıraktı mı? Oğuzhan Özyakup kaç yaşında futbolu bıraktı, son hali nasıl? Maçlar neden ertelendi, bu hafta neden maçlar oynanmadı? Bu gece yağmur var mı, yağmur ne zaman 26-27 Ağustos 2024? EA FC 25 oyuncu reytingleri! Arda Güler'in EA FC 25 reytingi kaç? İstanbul yağmur saat kaçta 26 Ağustos Pazartesi? PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY ne demek? EA Sports FC (FIFA) PAC, SHO, PAS, DRI, DEF, PHY nedir? Zaha Young Boys maçında yok mu, sakat mı, hasta mı? İncel ne demek? İncel erkek kimlere denir, sosyal medyada incel nedir? Adana'da yağmur var mı? 26 Ağustos Pazartesi bugün Adana'da yağmur var mı? MasterChef kaptan kim oldu 26 Ağustos Pazartesi? Bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
title