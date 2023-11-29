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Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma ihtimali ne?

29 Kasım 2023 18:03 Son Güncelleme: 18:07 Abone Ol

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece grubun en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. 4. maçlar sonunda 4 puanla 3. sırada yer alan temsilcimizi bir üst tura çıkaracak birçok senaryo bulunuyor. Peki, Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma ihtimali ne?