Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma ihtimali ne?
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece grubun en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. 4. maçlar sonunda 4 puanla 3. sırada yer alan temsilcimizi bir üst tura çıkaracak birçok senaryo bulunuyor. Peki, Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma ihtimali ne?
Galatasaray ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu gece saat 20.45'te Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. İngiliz deviyle oynanacak karşılaşma temsilcimizin gruptan çıkması yolunda büyük önem taşıyor. Galatasaray nasıl tur atlar?Galatasaray Şampiyonlar Ligigruptan çıkma ihtimali ne?
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray bu gece Manchester United'ı yenmesi, ardından ise deplasmanda Kopenhag'dan 3 puan alması durumunda diğer maçlarının sonucuna bakmadan adını son 16 turuna yazdıracak.
MANU'YA KAYBEDERSEK KOPENHAG'DA 1 PUAN YETECEK
Temsilcimiz, Manchester United'ı yener ve Kopenhag da Bayer Münih'e puan kaybederse Galatasaray'a Kopenhag karşısında 1 puan yetecek.
MAĞLUBİYET İŞLERİ ZORA SOKAR
Galatasaray, Manchester United'a kaybederse son hafta Kopenhag'dan mutlak 3 puan almak zorunda. Ancak Danimarka'da alınacak galibiyet sarı-kırmızılılara yeterli olmayacak ve temsilcimiz Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.