Galatasaray nasıl şampiyon olur, tüm ihtimaller ve olasılıklar 2023? GS Ankaragücü maçı kaç kaç biterse şampiyonluk garantilenir, yenerse şampiyon mu?

Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda kritik maçı tüm hızıyla devam ediyor. Ankaragücü Galatasaray maçının ardından Galatasaray şampiyonluğunu ilan edebilir. Peki, Galatasaray nasıl şampiyon olur, yenerse şampiyon mu 2023? GS Ankaragücü maçı kaç kaç biterse şampiyonluğu garantilenir? GS kaybederse ne olacak? İşte detaylar...

2022-23 Süper Lig, Türkiye'nin en üst düzey futbol ligi olan Süper Lig'in 65. sezonudur. 5 Ağustos 2022 tarihinde başlayan maçlar Haziran 2023 tarihinde sona erecektir. Galatasaray nasıl şampiyon olur, yenerse şampiyon mu 2023? GS Ankaragücü maçı kaç kaç biterse şampiyonluğu garantilenir? GS kaybederse ne olacak? Ayrıntılar sizlerle...

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 30 Mayıs Salı 2023 yani bugün saat 20:00 'da başlayacak. Maç Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray bugünkü Ankaragücü maçını yenerse kesin şampiyon oluyor. Bunun dışında yenilme ve beraberlik ihtimallerinde de Galatasaray'ın şampiyonluk olasılıkları bulunuyor. Şimdi tüm ihtimal ve olasılıkları yazalım.

1-) GS maçı kazanırsa ne olur: Galatasaray bugünkü maçı kazandığı takdirde kesin şampiyon olacak. Çünkü puan farkı son maçta 5 olacak. Haliyle son maçta yenilse bile şampiyon oluyor.

2-) GS maçta berabere kalırsa ne olur: Bu durumda farklı ihtimalle oluşuyor. Şöyle:

- Eğer GS berabere kalırsa FB yenilirse bu durumda GS şampiyonluğunu ilan edecek.

- Eğer GS berabere kalırsa FB de berabere kalırsa bu durumda yine GS şampiyonluğunu ilan edecek.

- Eğer GS berabere kalırsa FB yenerse bu durumda şampiyonluk son maça kalacaktır.

3-) GS maçta yenilirse ne olur: Bu durumda yine farklı ihtimaller oluşuyor. Şöyle: