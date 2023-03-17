Galatasaray bugün Konyaspor'a 2-1 yenilmişti. Halen 1. liği devam eden Galatasaray için taraftarlar, Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç maç kazanması gerekir 2023? Galatasaray'ın şampiyon olması için kaç maç kazanması, kaç puan alması gerekiyor? araştırması yapıyor. Peki, GS şampiyon olması için en az kaç puan alması gerekir, en az kaç maç kazanmalı? İşte detaylı bilgiler...

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Spor Toto Süper Lig'de üst üste 14 maçtır kazanan Galatasaray'ın serisi Konya'da bitti. Konyaspor, geriye düştüğü maçta son dakika golüyle Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bunun ardından GS'nin şampiyonluk ihtimalleri ve oranları merak edildi. Peki, Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç maç kazanması gerekir 2023? Galatasaray'ın şampiyon olması için kaç maç kazanması, kaç puan alması gerekiyor? İşte detaylar...

GALATASARAY KAÇ PUANDA 2023?

Galatasaray şuanda ligde 60 puanla 1. sırada yer alıyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ise 51 puanla 2. sırada yer alıyor. Ek olarak Fenerbahçe'nin 2 maç eksiği bulunmaktadır.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Lige bu sezon toplam 19 takım bulunuyor. Haliyle toplam 36 hafta maç yapılacak. Fakat depremden dolayı bazı takımlar ligden çekildiği için maç sayısında azalma olacaktır. Örneğin geçtiğimiz hafta Galatasaray Gaziantep FK maçı oynanmamıştı ve GS hükmen galip sayılmıştı. Fenerbahçe'nin 2 maç eksiğini kazanmış olacak varsayarsak GS ve FB arasında toplam 3 puan fark olacaktır. Bu durumda FB'nin geriye kalan tüm maçlarını kazanmış olacak kabul edersek Galatasaray'ın şampiyon olması için geriye kalan maçlarından sadece 1 tanesini yenilecek olursa şampiyon olur. Çünkü ikili averajda Galatasaray, Fenerbahçe'den daha avantajlı gözüküyor. İlk maçı GS 3-0 kazanmıştı. Son maçı Galatasaray evinde 2-0 kaybetse bile şampiyon olabilir.

GS ŞAMPİYON OLMASI İÇİN KAÇ MAÇ KAZANMASI GEREKİYOR?

Galatasaray'ın ligde toplam 11 maçı kalmıştır. Galatasaray 11 maçın tamamını kazanırsa puanı 93'e yükselecektir. Eğer GS geriye kalan tüm maçlarını kazanırsa ligin bitimine en az 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Fenerbahçe tüm maçlarını kazandığı taktirde Galatasaray'ın şampiyon olması için en az 1 maç kaybetmesi 10 maç kazanması gerekecek. Ayrıca ligin son haftalarında oynanacak olan GS-FB maçında da Galatasaray'ın yenilecekse bile en az 2 farkla yenilmesi gerekiyor. Eğer 3 veya daha fazla farkla yenilirse averajdan dolayı Fenerbahçe şampiyon olabilir.

Fenerbahçe geriye kalan maçlarda 10 galibiyet 1 mağlubiyet alırsa bu durumda Galatasaray'a 9 galibiyet 2 mağlubiyet yetecektir.

Fenerbahçe geriye kalan maçlarda 9 galibiyet 2 mağlubiyet alırsa bu durumda Galatasaray'a 8 galibiyet 3 mağlubiyet yetecektir.