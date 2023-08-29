UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun sona ermesi bekleniyor. Play Off sonrası ise grup kuraları çekilecek. Galatasaray muhtemel rakipleri kim? Galatasaray grubunda kimler olabilir?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinde belirtilen tarihe göre 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Monako'da gerçekleşecek olan kura çekimi Türkiye saatiyle saat 19.00'da gerçekleşecek. Aynı zamanda 2022/23 UEFA Yılın Erkek Oyuncusu, UEFA Yılın Kadın Oyuncusu, UEFA Yılın Erkek Antrenörü ve UEFA Yılın Kadın Antrenörü ödülleri de grup aşaması kura töreninde takdim edilecek. 2023 UEFA Başkanlık Ödülü, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edilecek.

UEFA yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "2023/24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 31 Ağustos Perşembe günü Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşecek ve saat 18.00 (Türkiye saatiyle 19.00)itibaren canlı olarak yayınlanacak."

Kura çekimi UEFA'nın kendi internet sitesi UEFA.com'da canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

1. TORBA

-Manchester City

-Sevilla

-Barcelona

-Napoli

-Bayern Münih

-Paris Saint-Germain

-Benfica

-Feyenoord

2. TORBA

-Real Madrid

-Manchester United

-Inter

-Borussia Dortmund

-Atletico Madrid

-RB Leipzig

-Porto

-Arsenal

3. ve 4. torba henüz netleşmedi.