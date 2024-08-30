UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda yer alacak 36 takım kesinleşti. Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de dahil olduğu bu prestijli turnuvada Türk temsilcilerin muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray muhtemel rakipleri kim? 30 Ağustos Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri hangi takımlar?

GALATASARAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi'nin kurası bugün TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, Başakşehir'in de UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre modeline geçiliyor. Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak. Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yer aldığı torbalar ve muhtemel rakipleri şöyle:

1. Torba : Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Frankfurt, Lazio, Tottenham, Slavia Prag.

2. Torba: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olimpik Lyon, PAOK, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Ferençvaroş.

3. Torba : Karabağ, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo Glimt, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorest, Midtjylland, Malmö.

4. Torba: Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Anderlecht, Twente, Beşiktaş, FCSB, RFS, Elfsborg.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. torbada, Galatasaray 3. torbada, Beşiktaş ise 4. torbada yer alacak.

GALATASARAY KİMİNLE, HANGİ TAKIMLARLA EŞLEŞTİ?

UEFA, Nyon'da gerçekleştirilecek olan kura çekimini sporseverlerle resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlayacak.

Kura çekiminin canlı yayınına bu adresten ulaşabilirsiniz.

Kura çekimi henüz başlamadı.