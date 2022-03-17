Galatasaray muhtemel rakipler kimler?
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UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray bugün Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray Barcelona maçı hakkında, Galatasaray Muhtemel rakipler kimler merak ediliyor. İşte, Galatasaray'ın Barcelona'yı elemesi halinde karşılaşacağı rakipler…
Uefa Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Galatasaray ve Barcelona karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maçı hakkında Galatasaray Muhtemel rakipler kimleryanıtları araştırıldı. Peki,Galatasaray Muhtemel rakipler kimler
Galatasaray Barcelona UEFA Avrupa Ligi maçı, Salı bugün saat 20.45''te başlayacak.
Galatasaray Barcelona maçı EXXEN platformundan yayınlanacak
Galatasaray Barcelona maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
Galatasaray Barcelona'ı elerse aşağıdaki maçlardan rakibieleyen takımlardan biri ile eşleşecek.
Galatasaray-Barcelona eşleşmesinde üst tura hangi takım yükselir? #GSvBarça | #UEL | #Galatasaray | #Barcelona— Haberler (@Haberler) March 17, 2022