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Galatasaray muhtemel 11'ler! Boluspor-Galatasaray maçı 11'ler belli oldu mu?

Galatasaray muhtemel 11'ler! Boluspor-Galatasaray maçı 11'ler belli oldu mu?
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Galatasaray'ın Boluspor ile yapacağı maçın muhtemel 11'leri belli oldu. Taraftarlar, takımlarının sahaya hangi kadro ile çıkacağını merakla bekliyor. Boluspor-Galatasaray maçının 11'leri hakkında detaylar ve son gelişmeler futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Boluspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, "Boluspor - Galatasaray maçı 11'ler belli oldu mu?" "Galatasaray muhtemel 11'i nasıl olacak?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Maç, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk'un, Boluspor karşısında ideal ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Galatasaray muhtemel 11'i şu şekilde:

Günay, Metehan, Kaan, Abdülkerim, Jelert, Eyüp, Torreira, Berkan, Yusuf, Ahmed, Morata

BOLUSPOR MUHTEMEL 11'LER

Çağlar, Oulare, Işık Kaan, Onur, Enes, Oğuz Kaan, Berk, Lico, Jefferson, Mukairu, Aleksic

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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