Galatasaray Molde'yi elerse gruplara kalacak mı 2023? GS Molde'yi elerse doğrudan gruplara mı kalır yoksa yeni bir ön eleme oynar mı, yeni tur var mı?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaşacak. Futbol severler, Galatasaray bu maçı kazanırsa doğrudan gruplara kalacak mı merak ediyor. Peki, Galatasaray Molde'yi elerse gruplara kalır mı 2023? Galatasaray Molde'yi elerse doğrudan gruplara mı kalacak yoksa yeni bir ön eleme oynayacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Çarşamba günü deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Molde'yi elerse gruplara kalır mı 2023? Galatasaray Molde'yi elerse doğrudan gruplara mı kalacak yoksa yeni bir ön eleme oynayacak mı? Galatasaray kaç ön eleme oynayacak? GS gruplara kalmak için kaç ön elemeden geçmesi gerekiyor? İşte bilgiler...

GALATASARAY MOLDE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00 'da başlayacak. Rövanş maçı ise 29 Ağustos Salı günü oynanacak.

GALATASARAY MOLDE'Yİ ELERSE GRUPLARA KALACAK MI 2023?

Galatasaray Molde'yi elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacaktır. Yani temsilcimiz Galatasaray eğer Molde'yi geçerse direkt olarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacaktır , başka bir ön eleme turu veya playoff turu oynamayacaktır.

GALATASARAY KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK?

Galatasaray toplamda 3 eleme turu oynayacak. Hepsini geçtiği zaman gruplara kalmış olacak. Buna göre Galatasaray Molde'yi geçerse direkt olarak gruplara kalmış olacaktır.

GALATASARAY GRUPLARA KALMAK İÇİN KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

Şampiyonlar Ligi Eleme aşamaları:

• Ön eleme turu (4 takım tek maçlı 2 yarı final ve 1 final oynar): Bu turdan başlayan 4 takım.

• Birinci eleme turu (30 takım): Bu turdan başlayan 29 takım ve ön eleme turunu kazanan 1 takım.

• İkinci eleme turu (20 takım): Bu turdan başlayan 5 takım ve birinci eleme turunu kazanan 15 takım. (Galatasaray buradan turnuvaya dahil oldu)

• Üçüncü eleme turu (12 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve ikinci eleme turunu kazanan 10 takım.

• Play-off turu (8 takım): Bu turdan başlayan 2 takım ve üçüncü eleme turunu kazanan 6 takım.