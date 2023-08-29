Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı maçta deplasman golü kuralının olup olmadığı merak ediliyor. İlk maçta Galatasaray 3-2'lik skorla üstünlük sağlamıştı. Peki, Galatasaray Molde maçında deplasman golü kuralı var mı? GS Molde maçında deplasman golü avantaj sağlıyor mu, kural kalktı mı? İşte, deplasman golü kuralı devam ediyor mu? Detaylar...

GS Molde deplasman golü kuralı var mı? Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı maçta deplasman golü kuralının olup olmadığı merak ediliyor. İlk maçta Galatasaray 3-2'lik skorla üstünlük sağlamıştı. Peki, Galatasaray Molde maçında deplasman golü kuralı var mı? GS Molde maçında deplasman golü avantaj sağlıyor mu, kural kalktı mı? İşte, deplasman golü kuralı devam ediyor mu? Detaylar haberimizde..

GALATASARAY MOLDE MAÇI DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?

Deplasman golü kuralı en son 2020-2021 sezonundan uygulanmış, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde deplasman golü kuralı kaldırılmıştır. Aynı şekilde Avrupa Ligi ve UEFA'nın diğer organizasyonlarında da deplasman golü kuralı kaldırılmıştır. Bu nedenle Galatasaray Molde maçında deplasman golü kuralı yoktur. İki maçın toplam skorunda eşitlik olursa uzatmalar oynanır. Üstünlük sağlayan taraf turu geçer.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI NEDİR?

Deplasman golü kuralı, futbol ve diğer sporlarda, çift maçlı eleme sistemiyle oynanan turlarda eşitliği bozmak için kullanılan bir yöntem. Deplasman golü kuralına göre, iki maç toplamında sonuçlar eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım kazanır. Bu durum, zaman zaman "deplasmanda atılan goller iki gol sayılır" diye de bilinmektedir.

Deplasman golü kuralı çoğunlukla ilk sonucun iki karşılaşmanın sonuçları toplanarak elde edildiği iki ayaklı turlarda kullanılır. Çoğu turnuvada deplasman golü kuralı, beraberliği bozmak için kullanılan ilk kuraldır, eğer bu durumda da eşitlik bozulmuyorsa ikinci olarak seri penaltı atışlarına geçilir. Kurallar bazen değişkenlik gösterebilir: deplasman golü bazen ikinci ayak sonunda uygulanırken, bazen uzatma süresi sonunda, bazen de her ikisinin sonunda uygulanabilir.