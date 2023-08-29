Trendyol Süper Lig'deki üçüncü hafta maçları sırasında, dört takım geçtiğimiz hafta sonu sahada boy göstermedi. Bunun sebebi, Avrupa kupalarında oynanacak olan kritik müsabakalardı. Kullanıcılar ise şimdi GALATASARAY - MOLDE maçı nerede oynanacak, ne zaman, hangi kanalda? GS Molde yi elerse ne olur? Sorgularını gündeme getiriyor. İşte detaylar…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, "Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Galatasaraylılar ise merak ediyor GALATASARAY - MOLDE maçı nerede oynanacak, ne zaman, hangi kanalda? GS Molde yi elerse ne olur? İşte detaylar…

GALATASARAY - MOLDE MAÇI NEREDE OYNANACAK, NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Takımlarımız başarılı bir performans sergileyerek Play-Off turuna yükseldi. Play-Off turu, kulüplerimizin grup aşamasına kalabilmeleri, ülke futboluna sağlayacağı katkılar ve ülke sıralaması açısından oldukça kritik bir evredir. Bu nedenle, kulüplerimizin bu hafta sonunda oynanması planlanan lig maçlarının ertelenmesi kararı alındı. Bu çerçevede, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Süper Lig maçları ileri bir tarihe ertelendi.

Bu hafta ise bahsi geçen Türk kulüpleri, Avrupa sahnesinde kritik müsabakalara çıkacaklar. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunun rövanş maçında, ilk maçta deplasmanda 3-2 öne geçtiği Molde'yi evinde ağırlayacak.

Galatasaray, 29 Ağustos Salı akşamı deplasmanda Molde ile rövanş maçına çıkacak. Saat 22.00'de başlayacak olan bu mücadele, EXXEN kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GS MOLDE'Yİ ELERSE NE OLUR?

Galatasaray bugün Molde ile karşılaşacağı müsabakayı kazanması halinde play-off turunu başarıyla geçmiş olacak ve 2023-234 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

Galatasaray'ın 2023-2024 Süper Lig Sezonu Fikstürü:

1. Hafta: Kayserispor - Galatasaray

2. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

3. Hafta: İstanbulspor -Galatasaray

4. Hafta: Gaziantep FK - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Yılport Samsunspor

6. Hafta: Rams Başakşehir - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - MKE Ankaragücü

8. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

9. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

10. Hafta: Çaykur Rizespor - Galatasaray

11. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

12. Hafta: Atakaş Hatayspor - Galatasaray

13. Hafta: Galatasaray - Corendon Alanyaspor

14. Hafta: Pendikspor - Galatasaray

15. Hafta: Galatasaray - Adana Demirspor

16. Hafta: Demir Grup Sivasspor - Galatasaray

17. Hafta: Galatasaray - Vavacars Fatih Karagümrük

18. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

19. Hafta: Galatasaray - T. Konyaspor