Cimbom, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda bu akşam 3-0'ın rövanşında Olimpija Ljubljana ile karşılaşıyor. Peki, Galatasaray Molde maçı ne zaman?

Turu geçmesine kesin gözüyle bakılan ve avantajı elinde bulunduran Sarı kırmızılılar play-off mücadelesi sonra gruplara kalacak. Peki, Galatasaray Molde maçı ne zaman İşte, detaylar…

GALATASARAY MOLDE MAÇI NE ZAMAN

15 Ağustos Salı akşamı Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile rövanş maçına çıkacak. Rakibi henüz netleşmedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off rakibi, Molde FKKI Klaksvik maçı Sonrası netleşti. Klaksvik'i 2-0 yenen Molde, Galatasray'ın rakibi oldu.

MOLDE FK - KI KLAKSVİK MAÇI KAÇ KAÇ?

Molde FK - KI Klaksvik MAÇI 90 dakikası 1-0 sona erdi. Genel sonuçta 2-2'lk eşitlik oldu ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda Molde 1 gol buldu ve 2-0 yenerek Play Off turuna geçti.

Bu sonuçlarla Galatasaray turu geçmesi halinde Molde ile karşılaşacak.

Play Of maçları 22-23 Ağustos/ 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.