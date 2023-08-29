Galatasaray Molde maçı muhtemel 11! Galatasaray'ın Molde maçı muhtemel 11'i nedir? GS Molde muhtemel 11'ler
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Galatasaray Molde maçı muhtemel 11 merak ediliyor. Maç saatinden 1 saat önce açıklanacak olan 11'ler öncesi 11'e girmesi muhtemel isimler araştırılıyor. Peki, Galatasaray'ın Molde maçı muhtemel 11'i nedir? GS Molde maçı muhtemel 11 kimler var? İşte, Galatasaray Molde muhtemel 11!
GS Molde maçı muhtemel 11! Galatasaray Molde maçı muhtemel 11 merak ediliyor. Maç saatinden 1 saat önce açıklanacak olan 11'ler öncesi 11'e girmesi muhtemel isimler araştırılıyor. Peki, Galatasaray'ın Molde maçı muhtemel 11'i nedir? GS Molde maçı muhtemel 11 kimler var? İşte, Galatasaray Molde muhtemel 11 haberimizde...
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Tete, Mertens, Kerem, Icardi
Molde'nin muhtemel 11'i: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem
Galatasaray Molde maçı EXXEN platformunda yayınlanacak.
Galatasaray - Molde maçı bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray - Molde Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. İlk maç 3-2'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona ermişti.