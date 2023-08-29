Galatasaray Molde maçı muhtemel 11! Galatasaray'ın Molde maçı muhtemel 11'i nedir? GS Molde muhtemel 11'ler

Galatasaray Molde maçı muhtemel 11 merak ediliyor. Maç saatinden 1 saat önce açıklanacak olan 11'ler öncesi 11'e girmesi muhtemel isimler araştırılıyor. Peki, Galatasaray'ın Molde maçı muhtemel 11'i nedir? GS Molde maçı muhtemel 11 kimler var? İşte, Galatasaray Molde muhtemel 11!

GS Molde maçı muhtemel 11! Galatasaray Molde maçı muhtemel 11 merak ediliyor. Maç saatinden 1 saat önce açıklanacak olan 11'ler öncesi 11'e girmesi muhtemel isimler araştırılıyor. Peki, Galatasaray'ın Molde maçı muhtemel 11'i nedir? GS Molde maçı muhtemel 11 kimler var? İşte, Galatasaray Molde muhtemel 11 haberimizde...

GALATASARAY MOLDE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

Molde'nin muhtemel 11'i: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen, Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem

GALATASARAY MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Molde maçı EXXEN platformunda yayınlanacak.

GALATASARAY MOLDE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Molde maçı bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MOLDE İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Galatasaray - Molde Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. İlk maç 3-2'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona ermişti.