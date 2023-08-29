Galatasaray Molde maçı hangi kanalda, saat kaçta? 29 Ağustos Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir?

Galatasaray ve Molde maçının detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı futbol severler tarafından merakla bekleniyor. İşte, Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı maçın yayın detayları ve izleme bilgileri...