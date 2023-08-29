Galatasaray Molde maçı hangi kanalda, saat kaçta? 29 Ağustos Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir?
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Galatasaray ve Molde maçının detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Maçın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı futbol severler tarafından merakla bekleniyor. İşte, Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı maçın yayın detayları ve izleme bilgileri...
Galatasaray ile Molde, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray Molde maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Galatasaray Molde maçının detayları araştırılmaktadır. Peki, Galatasaray Molde maçı hangi kanalda, saat kaçta? 29 Ağustos Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...
Galatasaray ve Molde arasında gerçekleşecek maç, EXXEN'de canlı olarak yayınlanacaktır.
Galatasaray ile Molde maçı, 29 Ağustos 22.00'da gerçekleşecek.
Galatasaray-Molde Şampiyonlar Ligi play off turu rövanç maçını, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.