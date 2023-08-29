Galatasaray Molde maçı bilet fiyatları! GS Molde maçı bilet satışı var mı? Bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray'ın, Molde ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları merak edildi. Bu akşam oynanacak olan GS Molde maçı bilet fiyatları araştırılırken, maçı tribünden izlemek isteyen futbol severler Galatasaray Molde maçı bilet satışı var mı? Bilet fiyatları ne kadar? merak ediyor. İşte, Galatasaray Molde maçı bilet fiyatları!

GS Molde maçı bilet fiyatları! Galatasaray'ın, Molde ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları merak edildi. Bu akşam oynanacak olan GS Molde maçı bilet fiyatları araştırılırken, maçı tribünden izlemek isteyen futbol severler Galatasaray Molde maçı bilet satışı var mı? Bilet fiyatları ne kadar? merak ediyor. İşte, Galatasaray Molde maçı bilet fiyatları haberimizde...

GALATASARAY - MOLDE BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Molde maçı bilet fiyatları 500 TL ile 9 bin TL arasında değişkenlik göstermektedir. İşte, Galatasaray - Molde maçı bilet fiyatları:

Premium : ₺9.000,00

Delux : ₺8.000,00

Lux : ₺7.500,00

Classic : ₺7.000,00

1. Kategori : ₺4.000,00

2. Kategori : ₺3.000,00

3. Kategori : ₺2.400,00

4. Kategori : ₺2.000,00

5. Kategori : ₺1.800,00

6. Kategori : ₺1.350,00

7. Kategori : ₺1.000,00

8. Kategori : ₺550,00

9. Kategori : ₺500,00

GALATASARAY MOLDE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Molde maçı bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MOLDE İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Galatasaray - Molde Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. İlk maç 3-2'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona ermişti.

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