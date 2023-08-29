Galatasaray Molde maç kadrosu 11'i! GS Molde maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Galatasaray'ın Molde 11'i

Galatasaray maç kadrosu 11'i merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Molde maçı 11'leri yakından takip ediliyor. Yeni transferlerin kadroda yer bulup bulamayacağı merak konusu. Peki, GS Molde maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? GS Molde 11'i açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın Molde 11'i

Galatasaray Molde maç kadrosu 11'leri! Galatasaray 11'i merak ediliyor. Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Molde maçı 11'leri yakından takip ediliyor. Yeni transferlerin kadroda yer bulup bulamayacağı merak konusu. Peki, GS Molde maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? GS Molde 11'i açıklandı mı? İşte, Galatasaray'ın Molde 11'i haberimizde!

GALATASARAY MOLDE MAÇI 11'İ

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Molde; Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Mannsverk, Kaasa, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem.

GALATASARAY 3 ÖN ELEME OYNADI

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

ASLAN AVANTAJLI

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

EKSİKLER

Galatasaray'da cezası sona eren Torreira maç kadrosunda yer alabilecek. Zaha ve Ziyech ise UEFA listesinde olmadıkları için bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

GALATASARAY MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Molde maçı EXXEN platformunda yayınlanacak.

GALATASARAY MOLDE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Molde maçı bu akşam Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MOLDE İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Galatasaray - Molde Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında karşı karşıya gelecek. İlk maç 3-2'lik Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona ermişti.

GALATASARAY MOLDE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Molde maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.