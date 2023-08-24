Galatasaray Molde maç sonucunu değiştiren isim bir Norveçli oldu! Galatasaray Molde maçı kaç kaç bitti?

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde deplasmanına konuk oldu. Galatasaray'ın Molde ile oynadığı maçta sonucu değiştiren isim bir Norveçli futbolcu oldu. Maçın skoru ve detayları haberimizin içerisinde yer alacaktır. İşte, Galatasarya Molde maçının detayları...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde ile kozlarını paylaştı. Sporseverler tarafından Galatasaray ve Molde maçı heyecanla takip edildi. Karşılaşma 3-2'lik sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi. 90+3'te Barış Alper'in kafayla pasında savunma arkasına sarkan Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Icardi yanındaki Fredrik Midtsjoe'yü gördü. Norveçli oyuncu bomboş kaleye topu ağlara yolladı ve maç bu skorla tamamlandı. Böylece ülkesinde çıktığı müsabakada Molde'ye karşı galibiyete taşıyan Norveçli milli futbolcu oldu. Galatasaray Molde maç özeti araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray - Molde maç özeti!

GALATASARAY MOLDE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup etti.

GALATSARAY MOLDE MAÇ ÖZETİ!

8. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda bomboş kalan Kristian Eriksen kafayla topu ağlara yolladı. 1-0. 25. dakikada Galatasaray tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Sergio OLiveira durumu 1-1 yaptı. 29 da sahneye çıkan isim Icardi oldu. Yunus Akgün'ün ceza sahası içine attığı harika pasa gelişine çok sert vuran Icardi kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Durum 2-1. 56. dakikada sağ kanattan içeriye çevrilen topta bomboş topla buluşan Eirik Haugan topun gelişine vurdu. Abdülkerim çizgide topa dokunmasına rağmen top ağlara gitti. Durum 2-2. 90+3'te Barış Alper'in kafayla pasında savunma arkasına sarkan Icardi kaleciyle karşı karşıya kaldı. Icardi yanındaki Fredrik Midtsjoe'yü gördü. Norveçli oyuncu bomboş kaleye topu ağlara yolladı ve maç bu skorla tamamlandı.

FREDRİK MİDTSJOE KİMDİR?

Midtsjø, 2 Ağustos 2022 tarihinde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpte ki ilk resmi maçına, 7 Ağustos'da Antalyaspor deplasmında çıktı ve 1 asist yaptı. 1 Nisan'da iç sahada oynadıkları Adana Demirspor karşılaşması 0-0 devam ederken 86. dakikada ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi ve kulüpteki ilk golünü atmış oldu. Midtsjø, attığı gol ile kulübün şampiyonluk yolunda kesintiye uğramamasını sağladı ve büyük övgüler aldı. Midtsjø, 2022-23 sezonunda Galatasaray takımı ile kulüp tarihindeki 23. şampiyonluk olan Süper Lig'i kazandı.

Norveç milli futbol takımına ilk maçına 24 Mart 2016'da Estonya ile bir hazırlık maçında çıktı. 2017 boyunca ara sıra çağrılmaya devam etti ve ülkesi için ikinci maçına ilk maçından iki yıl sonra 23 Mart 2018'de Avustralya'ya karşı bir hazırlık maçında çıktı.