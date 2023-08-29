Galatasaray Molde maç özeti! (VİDEO) GS Molde maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Molde maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Molde maç özeti! Galatasaray Molde maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray Molde maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, GS Molde maç özeti!