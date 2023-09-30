Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Peki, Galatasaray-MKE Ankaragücü ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı kadrosu nedir?

Galatasaray-MKE Ankaragücü ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı kadrosu nedir?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Mke Ankaragücü'nü konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Engin. Merak edilenler arasında ise Galatasaray- Mke Ankaragücü ilk 11'ler belli oldu mu? Galatasaray- Mke Ankaragücü maçı kadrosu nedir? soruları yer aldı.

GALATASARAY - MKE ANKARAGÜCÜ İLK11'LER BELLİ OLDU MU?

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

ANKARAGÜCÜ ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da tek eksik Kazımcan Karataş. Ankaragücü'nde ise Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Stelios Kitsiou'nun maç kadrosunda yer alamayacağı açıklandı.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

MKE Ankaragücü; Bahadır, Hayrullah, Mujakic, Uros, Hanousek, Djokanovic, Ali Kaan, Renaldo, Morutan, Rodrigues, Bajic.