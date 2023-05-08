Üye Girişi
Haberi Paylaş
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray maçı bitti mi? Galatasaray Başakşehir maç skoru ne?

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray maçı bitti mi? Galatasaray Başakşehir maç skoru ne?

Gündem Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kullanıcılar tarafından Galatasaray ve Başakşehir maçı kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray maçı bitti mi? Galatasaray Başakşehir maç skoru ne? İşte detaylar...

G.Saraylı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı beklenen pozisyonda aynı görüşte buluştuG.Saraylı futbolcular çılgına döndü! Yorumcular penaltı beklenen pozisyonda aynı görüşte buluştu
Tüm hafta konuşulacak pozisyon! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanıTüm hafta konuşulacak pozisyon! Galatasaray'dan Halil Umut Meler'e kırmızı kart isyanı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'ndaki müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Galatasaray ve Medipol Başakşehir maç sonucu araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray maçı bitti mi? Galatasaray Başakşehir maç skoru ne? Detaylar haberimizde...

Galatasaray ve Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

Galatasaray ile Başakşehir BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.

Galatasaray ve Başakşehir arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçında Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçmiştir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Medipol Başakşehir Fk Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title