Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray maçı bitti mi? Galatasaray Başakşehir maç skoru ne?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kullanıcılar tarafından Galatasaray ve Başakşehir maçı kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray maçı bitti mi? Galatasaray Başakşehir maç skoru ne? İşte detaylar...