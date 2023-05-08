Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray maçı bitti mi? Galatasaray Başakşehir maç skoru ne?
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kullanıcılar tarafından Galatasaray ve Başakşehir maçı kaç kaç olduğu araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray maçı bitti mi? Galatasaray Başakşehir maç skoru ne? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray bugün sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Nef Stadı'ndaki müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Galatasaray ve Medipol Başakşehir maç sonucu araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı kaç kaç? Galatasaray maçı bitti mi? Galatasaray Başakşehir maç skoru ne? Detaylar haberimizde...
Galatasaray ve Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi 20.00'da başlayacak.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.
Galatasaray ile Başakşehir BeinSports 1 kanalından canlı olarak yayınlanmaktadır.
Galatasaray ve Başakşehir arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçında Galatasaray Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçmiştir.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023