Galatasaray MCT Technic - Aliağa Petkimspor maçı CANLI nereden izlenir? Galatasaray - Aliağa Petkimspor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Galatasaray MCT Technic - Aliağa Petkimspor maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor! Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyenler Galatasaray MCT Technic - Aliağa Petkimspor maçı canlı izle araştırması yapıyor. Galatasaray MCT Technic - Aliağa Petkimspor maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Peki, Galatasaray MCT Technic - Aliağa Petkimspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Galatasaray MCT Technic - Aliağa Petkimspor canlı izle! Galatasaray MCT Technic - Aliağa Petkimspor maçı donmadan, kesintisiz maç izle, hangi kanal veriyor? İşte maça dair detaylar!

GALATASARAY MCT TECHNİC – ALİAĞA PETKİMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA

Basketbol Süper Ligi'nin 2025–2026 sezonu 3. haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında oynanacak mücadele, ligdeki sıralama açısından büyük önem taşıyor.

Resmi takvim doğrultusunda:

Tarih: 12 Ekim 2025, Pazar

Saat: 18.00 (Türkiye saati ile)

Maç, lig takvimi ve kulüp duyuruları üzerinden teyit edilmiştir. Karşılaşmanın saati ve günü, televizyon yayın akışı ve resmi federasyon programıyla da örtüşmektedir.

GALATASARAY MCT TECHNİC – ALİAĞA PETKİMSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK

Bu önemli mücadele, İzmir'in Aliağa ilçesinde yer alan Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak. Salon, Türkiye Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarında Aliağa Petkimspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan modern bir tesistir.

Yaklaşık 2.500 seyirci kapasitesine sahip olan bu salon, hem akustik hem de görüş alanı açısından seyirciler için yüksek standartlar sunmaktadır. İzmir ve çevresinden maçı yerinde takip etmek isteyen taraftarlar, toplu taşıma veya özel araçlarıyla rahatlıkla salona ulaşabilir.

GALATASARAY MCT TECHNİC – ALİAĞA PETKİMSPOR MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen basketbolseverler için yayın bilgileri şöyle:

Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Bu kanal, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin resmi yayıncılarından biri olarak, haftalık maçları HD kalitesinde ekranlara taşıyor.

Yayın, maç saatine birkaç dakika kala başlayacak olup, mücadele boyunca saha içi görüntüler, skor grafikleri ve canlı anlatımla izleyicilere sunulacaktır.

Canlı yayını izleyebilmek için:

beIN Sports 5 kanalına erişimi olan bir yayın platformu aboneliğinizin bulunması gerekmektedir.

Uydu, dijital TV kutusu ya da mobil yayın uygulamaları üzerinden izlenebilir.

Unutulmamalıdır ki, resmi yayıncı haricindeki platformlardan yapılacak canlı yayınlar yasal değildir ve kalitesi garanti edilmez.

GALATASARAY MCT TECHNİC – ALİAĞA PETKİMSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR

Karşılaşmayı izlemek isteyenler için dört temel alternatif söz konusudur:

1. Televizyon Yayını

Maç, yalnızca beIN Sports 5 kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Bu kanala, Digiturk ve bazı dijital yayın servisleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Televizyondan HD kalitede yayın izlemek isteyen kullanıcılar için en net ve kesintisiz yayın seçeneğidir.

2. Dijital Yayın Platformları

beIN Sports'un mobil uygulaması veya web üzerinden hizmet veren dijital yayın platformları aracılığıyla da maç canlı olarak izlenebilir. Aboneliği olan kullanıcılar, cep telefonu, tablet ya da bilgisayar üzerinden karşılaşmayı takip edebilir.