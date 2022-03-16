Galatasaray Marşları! GS Barcelona maçı UEFA marşları! En Güzel Galatasaray Marş Sözleri!

Galatasaray bu seneki UEFA Avrupa Ligi'nde de göstermiş olduğu performansla ülkemizi bir kez daha gururlandırmaktadır. Galatasaray taraftarları da yaşadıkları sevinç ve coşkuyu Galatasaray marşları ile dile getirmektedir. Galatasaray ile ilgili marşlar bu sene oldukça fazla araştırılmıştır. Biz de bu haberimizde internette en çok aranan - Galatasaray Marşları!En Güzel Galatasaray Marş Sözleri Nelerdir?- gibi sorulara cevaplar hazırladık. İşte haberimizin detayları.

GALATASARAY MARŞLARI

ŞEREFTİR SENİ SEVMEK

Şereftir seni sevmek

Senle ağlayıp gülmek

Galatasaray sevgisi

Sürecek sonsuza dek

Yetmiyor ki statlar

Kalbimiz senle çarpar

Layıksın bu sevgiye

Şanlı galatasaray

Nasıl ki bu milletin

Tacıdır yıldızla ay

Yüksel ta arşa kadar

Şanlı galatasaray.

CİMBOM GALATASARAY

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatasaray

Şampiyonum cimbomum

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı galatasaray

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı cimbomum

Golleri attık

Şampiyon olduk

Durduramaz kimse

En büyük sensin yine

Cimbomum yarim

Sarı kırmızım benim

Dün seninle yarışan

Bugün herkes perişan

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatatasaray

Şampiyonum cimbomum.

ÇILDIRIN ÇILDIRIN

CİMBOMBOM CİMBOMBOM CİMBOMBOM

ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA

DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA

SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA

ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA

ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN

ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!

(DAHA HIZLI)

ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA

DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA

SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA

ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA

ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN

ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!

SENİN İÇİN YAŞAMAK VAR YA

Senin için ölmek ne ki

Senin için yaşamak var ya

İstanbul'da deplasmanda

Galatasaray aşkıyla

Oley oley.. Şampiyon Cimbombom oley

Yıl 2000 yer Kopenhag

Bir arma var bir de bayrak

Taraftarın hep yanında

Seninle tarih yazacak

Ole ole.. Şampiyon Cimbombom oley

Uefa'da Arsenal'i

Süper Kupa'da Madrid'i

Sıra geldi ona şimdi

Al Şampiyonlar Ligi'ni

Oley oley.. Şampiyon Cimbombom oley

BİLEK HAKKIYLA

Ne elle ne kolla

Cimbom Sampiyon

Bilek hakkıyla

Galatasaray...tarifsiz sevda

Senin için varız

Bu yalan dünyada

Cimbombom Cimbombom

Sensin yine Şampiyon

Cimbombom Cimbombom

Sensin gerçek Şampiyon

Sarı Kırmızıyla

Alın akıyla

Canım fedadır

Rengin uğruna

Galatasaray...Taraftar senle

Gideriz peşinden

İstersen ölüme

Cimbombom Cimbombom

Sensin yine Şampiyon

Cimbombom Cimbombom

Sensin gerçek Şampiyon

GALATASARAY MARŞI

Ölüm varmış korku varmış

Bu dünyanın sonu varmış

Bizim için yoktur tasa

Kalbimde sen yaşadıkça

Başarılar gelir geçer

Asaletin bize yeter

Deplasmanda Samiyen'de

UltrAslan hep seninle.

GALATASARAY MARŞI

Dört sene üst üste şampiyon olduk

Avrupanın kralı olduk

Gerçekleri tarih yazar

Tarihi de Galatasaray

Ne Fener ne Beşiktaş ne de Trabzon

Bu sene sensin şampiyon

Haydi bastır, haydi bastır

Haydi bastır Galatasaray.

YER KIRMIZI GÖK SARI

1905'TE İLK KEZ KÜKREDİ ASLAN

SUSTURAMAZSIN ONU BİN YIL UĞRAŞSAN

YER KIRMIZI GÖK SARI BAKTIĞIM YERDEN

CİMBOM SEVGİM ÇIKMAYACAK KALPLERİMİZDEN

NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM

FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON

NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM

FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON

SAMİYEN'İ DOLDURURUZ BİNLERCE YÜREK

BU SEVDAYI ANLATMAYA DESTANLAR GEREK

YER KIRMIZI GÖK SARI BAKTIĞIM YERDEN

CİMBOM SEVGİM ÇIKMAYACAK KALPLERİMİZDEN

NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM

FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON

NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM

FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON

Haberler.com - Gündem