Galatasaray Marşları! GS Barcelona maçı UEFA marşları! En Güzel Galatasaray Marş Sözleri!
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Galatasaray, ülkemizde en çok sevilen takımların başında yer alır. Türkiye Kupası'nı en çok kazanan ve Avrupa Lig'inde de en başarılı Türk takımıdır (Avrupa Fatihi). Galatasaray göstermiş olduğu başarıları ile gerek taraftarlar arasında gerekse ülkemizde sık sık adından söz edilmesini sağlamıştır. Galatasaray'ın zaferleri ve şanlı tarihi ile ilgili birçok Galatasaray marşı yazılmıştır.
Galatasaray bu seneki UEFA Avrupa Ligi'nde de göstermiş olduğu performansla ülkemizi bir kez daha gururlandırmaktadır. Galatasaray taraftarları da yaşadıkları sevinç ve coşkuyu Galatasaray marşları ile dile getirmektedir. Galatasaray ile ilgili marşlar bu sene oldukça fazla araştırılmıştır. Biz de bu haberimizde internette en çok aranan - Galatasaray Marşları!En Güzel Galatasaray Marş Sözleri Nelerdir?- gibi sorulara cevaplar hazırladık. İşte haberimizin detayları.
Şereftir seni sevmek
Senle ağlayıp gülmek
Galatasaray sevgisi
Sürecek sonsuza dek
Yetmiyor ki statlar
Kalbimiz senle çarpar
Layıksın bu sevgiye
Şanlı galatasaray
Nasıl ki bu milletin
Tacıdır yıldızla ay
Yüksel ta arşa kadar
Şanlı galatasaray.
CİMBOM GALATASARAY
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatasaray
Şampiyonum cimbomum
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı galatasaray
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı cimbomum
Golleri attık
Şampiyon olduk
Durduramaz kimse
En büyük sensin yine
Cimbomum yarim
Sarı kırmızım benim
Dün seninle yarışan
Bugün herkes perişan
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatatasaray
Şampiyonum cimbomum.
CİMBOMBOM CİMBOMBOM CİMBOMBOM
ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA
DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA
SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA
ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA
ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN
ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!
(DAHA HIZLI)
ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA
DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA
SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA
ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA
ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN
ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!
SENİN İÇİN YAŞAMAK VAR YA
Senin için ölmek ne ki
Senin için yaşamak var ya
İstanbul'da deplasmanda
Galatasaray aşkıyla
Oley oley.. Şampiyon Cimbombom oley
Yıl 2000 yer Kopenhag
Bir arma var bir de bayrak
Taraftarın hep yanında
Seninle tarih yazacak
Ole ole.. Şampiyon Cimbombom oley
Uefa'da Arsenal'i
Süper Kupa'da Madrid'i
Sıra geldi ona şimdi
Al Şampiyonlar Ligi'ni
Oley oley.. Şampiyon Cimbombom oley
Ne elle ne kolla
Cimbom Sampiyon
Bilek hakkıyla
Galatasaray...tarifsiz sevda
Senin için varız
Bu yalan dünyada
Cimbombom Cimbombom
Sensin yine Şampiyon
Cimbombom Cimbombom
Sensin gerçek Şampiyon
Sarı Kırmızıyla
Alın akıyla
Canım fedadır
Rengin uğruna
Galatasaray...Taraftar senle
Gideriz peşinden
İstersen ölüme
Cimbombom Cimbombom
Sensin yine Şampiyon
Cimbombom Cimbombom
Sensin gerçek Şampiyon
Ölüm varmış korku varmış
Bu dünyanın sonu varmış
Bizim için yoktur tasa
Kalbimde sen yaşadıkça
Başarılar gelir geçer
Asaletin bize yeter
Deplasmanda Samiyen'de
UltrAslan hep seninle.
Dört sene üst üste şampiyon olduk
Avrupanın kralı olduk
Gerçekleri tarih yazar
Tarihi de Galatasaray
Ne Fener ne Beşiktaş ne de Trabzon
Bu sene sensin şampiyon
Haydi bastır, haydi bastır
Haydi bastır Galatasaray.
1905'TE İLK KEZ KÜKREDİ ASLAN
SUSTURAMAZSIN ONU BİN YIL UĞRAŞSAN
YER KIRMIZI GÖK SARI BAKTIĞIM YERDEN
CİMBOM SEVGİM ÇIKMAYACAK KALPLERİMİZDEN
NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM
FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON
NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM
FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON
SAMİYEN'İ DOLDURURUZ BİNLERCE YÜREK
BU SEVDAYI ANLATMAYA DESTANLAR GEREK
YER KIRMIZI GÖK SARI BAKTIĞIM YERDEN
CİMBOM SEVGİM ÇIKMAYACAK KALPLERİMİZDEN
NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM
FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON
NE BEŞİKTAŞ NE FENER TEKSİN CİMBOMBOM
FUTBOLU BIRAKSINLAR OYNASINLAR PİNPON