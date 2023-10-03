Galatasaray- Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd - Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester Utd karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağı merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Manchester Utd - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Manchester Utd - Galatasaray hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Büyük karşılaşma Manchester Utd - Galatasaray maçı şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Galatasaray- Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta?
Manchester Utd - Galatasaray maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği Manchester Utd - GS maçı şifresiz mi ve Manchester Utd - Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Galatasaray- Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd - Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Manchester Utd ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Manchester Utd-Galatasaray Maçı, 03 Ekim Salı günü oynanacak.
Manchester Utd-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Manchester Utd ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.