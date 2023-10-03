UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Manchester Utd karşı karşıya geliyor. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacağı merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Manchester Utd - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Manchester Utd - Galatasaray hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Büyük karşılaşma Manchester Utd - Galatasaray maçı şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Galatasaray- Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray- Manchester Utd maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd - Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi?

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03-10-2023 MANCHESTER UTD VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Manchester Utd ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen, CBC Sport kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MANCHESTER UTD-GALATASARAY MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER UTD-GALATASARAY MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MANCHESTER UTD-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Manchester Utd-Galatasaray Maçı, 03 Ekim Salı günü oynanacak.

MANCHESTER UTD-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester Utd-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.

MANCHESTER UTD-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester Utd ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.