Galatasaray - Manchester United maçını şifresiz yayınlayacak kanallar!

GS MANU şifresiz mi? Galatasaray Manchester United maçı şifresiz veren kanallar listesi! Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray'ın rakibi Kırmızı Şeytanları Manchester United olacak. Gecenin dev mücadelesi saat 20.45'te başlayacak. Türkiye'nin kilitleneceği mücadele öncesi GS MANU şifresiz mi sorusuna cevap aranıyor. Galatasaray Manchester United maçı şifresiz veren kanallar hangileri?

GS MANU ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Maç Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero ve Inigo Prieto hakem üçlüsü yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Copenhagen ile evinde 2-2 berabere kalan Aslanlarımız, devamında Manchester United'ı Old Trafford'da 3-2 mağlup ederek adından söz ettirdi. Grubun güçlü ve namağlup takımı Manchester United'e karşı oynadığı iki maçta da pozitif ve baskın futbolu ile alkış alan Galatasaray, rakibinden puan alamadı ve 4 puanla üçüncü sırada kendine yer buldu.

Galatasaray, son olarak ligde Alanyaspor'u iyi bir oyunla 4-0 mağlup etti. Gollerimizi Mauro Icardi, Dries Mertens (2) ve Wilfried Zaha kaydetti.

Premier Lig'e iyi başlamayan ancak sonradan toparlanma sürecine giren Manchester United ise liginde çıktığı son 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte Brendtford, Sheffield United, Fulham, Luton Town ve Everton'ı mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, derbide Manchester City'ye evinde mağlup oldu.

GALATASARAY MANU ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Galatasaray ile Manchester United arasında oynanacak maçı şifresiz yayınlanacak kanalların listesi:

Azerbaycan: CBC Sports

Belçika: Proximus?Pickx

Brezilya: HBO Max

Danimarka: Viaplay Denmark

İtalya: Mediaset Infinity

İsveç: TV4 Play

İsviçre: Blue Sport

Amerika Birleşik Devletleri: Paramount+, ViX