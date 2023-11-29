Galatasaray-Manchester United maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak.

ASLAN 3. SIRADA

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

UNITED SON SIRADA

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

Manchester United: Onana, Dalot, Lindelöf, Maguire, Shaw, Amrabat, McTominay, Garnacho, Bruno Fernandes, Antony, Hojlund.