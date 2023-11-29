Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesinde sahasında İngiltere'nin dev takımı Manchester United'ı ağırlayacak. Şu ana kadar grup maçlarında 4 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, bu hafta oynayacağı müsabakada Manchester United'ı mağlup ederek 2. sıraya yükselmeyi ve avantajı eline geçirmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray Manchester United maçı TV 8,5'ta yayınlanacak mı, hangi kanalda? GALATASARAY maçı CANLI, şifresiz izleme linki! İşte detaylar…

Galatasaray Manchester United maçı TV 8,5'ta yayınlanacak mı, hangi kanalda? GALATASARAY maçı CANLI, şifresiz izleme linki!

Galatasaray taraftarının desteğiyle sahne alacak olan temsilcimiz, İngiltere'deki deplasman maçında 3-2 galip gelmişti. Bu kez kendi evinde alacağı bir galibiyetle gruplarda üst sıralara tırmanmayı ve son maç öncesinde avantaj sağlamayı amaçlıyor. Peki, Galatasaray Manchester United maçı TV 8,5'ta yayınlanacak mı, hangi kanalda? GALATASARAY maçı CANLI, şifresiz izleme linki! İşte detaylar…

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI TV 8,5'TA YAYINLANACAK MI, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Manchester United arasındaki maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarların EXXEN üyeliği satın alması gerekmektedir. Galatasaray ile Manchester United arasındaki maç 29 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak. Müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray'ın rövanş maçı ise Parken Stadyumu'nda 12 Aralık 2023 saat 23.00'te oynanacak.

GALATASARAY MAÇI CANLI, ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ

Galatasaray'ın Avrupa'daki yolculuğu Manchester United maçı ile devam ediyor. Karşılaşma ise EXXEN'de yayınlanacak.

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