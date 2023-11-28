Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbolseverler, bu önemli maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar!

GALATASARAY - M. UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak

UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı

"Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu.

Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Türk takımlarına karşı Manchester United

"Kırmızılar Şeytanlar", UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 19 kez karşılaştı.

Manchester United, tarihinde Galatasaray'ın yanı sıra, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe ve Başakşehir ile eşleşti. İngiliz temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Türk takımlarına 30 gol atan Manchester United, kalesinde 20 gol gördü.