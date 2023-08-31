Galatasaray Manchester United maçı ne zaman? Galatasaray MANU ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın tüm rakipleri belli oldu. Bu akşam gerçekleştirilen kura çekiminde 4. torbada yer aldı ve Manchester United ile eşleşti. Peki, Galatasaray Manchester United maçı ne zaman? Galatasaray Manchester United ilk maç deplasman mı İstanbul'da mı?