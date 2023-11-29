Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray - Manchester United maçı oynanıyor. Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray - Manchester United canlı maç anlatımı ve Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Galatasaray - Manchester United maçı oynanıyor. Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç merak ediliyor. Galatasaray - Manchester United canlı maç anlatımı ve Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç? Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde!

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray - Manchester United maçı 3-3'lük eşitlik ile sona erdi.

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI CANLI YAYIN

Galatasaray - Manchester United maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray - Manchester United maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Manchester United maçı saat 20.45'te başlayacak.

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Manchester United maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Manchester United maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray - Manchester United maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.