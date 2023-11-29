UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Manchester United maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı?

Galatasaray - Manchester United maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? MAÇ KADROLARI!

Galatasaray Manchester United maçı 11'leri belli oldu mu? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Manchester United maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Detaylar...

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROLARI

Galatasaray; Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Ndombele, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Manchester United; Onana, Wan Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Hojlund.

ASLAN 3. SIRADA

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

UNITED SON SIRADA

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.