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Galatasaray - Manchester United maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? MAÇ KADROLARI!

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Manchester United maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı?

Galatasaray Manchester United maçı 11'leri belli oldu mu? UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Manchester United maçı 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Detaylar...

GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROLARI

Galatasaray; Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Ndombele, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Manchester United; Onana, Wan Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Hojlund.

ASLAN 3. SIRADA

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.

UNITED SON SIRADA

Manchester United ise aldığı 1 galibiyetle 3 puan elde etti ve 5. haftaya son sırada girdi. Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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