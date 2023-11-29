Galatasaray - Manchester United maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Manchester United maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - Manchester United maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Manchester United maç özeti! Galatasaray - Manchester United maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Manchester United maç özeti!
Galatasaray - Manchester United maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - Manchester United maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Manchester United maç özeti! Galatasaray - Manchester United maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Manchester United maç özeti haberimizde...
GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ
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GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI ÖZETİ İZLE
Galatasaray - Manchester United maç özetini maçın ardından EXXEN kanalından izleyebilirsiniz.
GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray - Manchester United maçı 3-3'lük eşitlik ile sona erdi.
GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMANDI?
Galatasaray - Manchester United maçı 29 Kasım 2023 günü oynandı.
GALATASARAY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Galatasaray - Manchester United maçı canlı olarak EXXEN'de yayınlandı.