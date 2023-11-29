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Galatasaray - Manchester United maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Manchester United maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

29 Kasım 2023 22:50 Son Güncelleme: 22:54 Abone Ol

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray - Manchester United maçını kaçıran futbolseverler Galatasaray maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray - Manchester United maç özeti! Galatasaray - Manchester United maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Galatasaray - Manchester United maç özeti!