Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne?

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızılar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş maçını 0-0 tamamlayarak tur atladı. Peki Galatasaray Manchester United'i yendi mi? Geçen seneki Galatasaray Manchester United maç skorları ne?

GEÇMİŞTEKİ GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇ SKORLARI NE?

20 Ekim 1993 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 3-3

3 Kasım 1993Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0

28 Eylül 1994Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0

7 Aralık 1994 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 4-0

19 Eylül 2012Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 1-0

20 Kasım 2012Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 1-0

3 Ekim 2023 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 2-3

23 Kasım 2023 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 3-3