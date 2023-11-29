Galatasaray Manchester United'a yenilirse Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma şansı kalmıyor mu?
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece grubun en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray, sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. 4. maçlar sonunda 4 puanla 3. sırada yer alan temsilcimizi bir üst tura çıkaracak birçok senaryo bulunuyor. Peki, Galatasaray Manchester United'a yenilirse Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma şansı kalmıyor mu?
Galatasaray ile Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu gece saat 20.45'te Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. İngiliz deviyle oynanacak karşılaşma temsilcimizin gruptan çıkması yolunda büyük önem taşıyor. Galatasaray Manchester United'a yenilirse Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma şansı kalmıyor mu?
GALATASARAY MANCHESTER UNİTED'A YENİLİRSE ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI KALMIYOR MU?
Galatasaray bu gece Manchester United'ı yenmesi, ardından ise deplasmanda Kopenhag'dan 3 puan alması durumunda diğer maçlarının sonucuna bakmadan adını son 16 turuna yazdıracak.
MANU'YA KAYBEDERSEK KOPENHAG'DA 1 PUAN YETECEK
Temsilcimiz, Manchester United'ı yener ve Kopenhag da Bayer Münih'e puan kaybederse Galatasaray'a Kopenhag karşısında 1 puan yetecek.
MAĞLUBİYET İŞLERİ ZORA SOKAR
Galatasaray, Manchester United'a kaybederse son hafta Kopenhag'dan mutlak 3 puan almak zorunda. Ancak Danimarka'da alınacak galibiyet sarı-kırmızılılara yeterli olmayacak ve temsilcimiz Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.