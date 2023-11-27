UEFA Şampiyonlar Ligi maçı maçında Galatasaray-Manchester maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray-Manchester hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Galatasaray-Manchester maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Galatasaray-Manchester maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Manchester hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Manchester maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Manchester hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Manchester maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray-Manchester maçı şifresiz mi ve Galatasaray-Manchester maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Galatasaray-Manchester maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Manchester hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

29-11-2023 GALATASARAY VS MANCHESTER UTD MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Manchester Utd arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GALATASARAY-MANCHESTER UTD MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-MANCHESTER UTD MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-MANCHESTER UTD MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Manchester Utd Maçı, 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY-MANCHESTER UTD MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Manchester Utd Maçı, saat 20:45 başlayacak.

GALATASARAY-MANCHESTER UTD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray ve Manchester Utd, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.