Galatasaray maçını canlı izle! Galatasaray Şampiyonlar Ligi S Sport izle!

Mertens bildiğiniz gibi! Zalgiris'ten sonra Ljubljana'ya da attı

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'ya konuk oluyor. Sporseverler maçı takip Galatasaray Şampiyonlar Ligi S Sport izleme linki araştırıldı.

OLİMPİJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Olimpija Ljubljana : Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.

Galatasaray : Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu.

EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile henüz hazır olmayan yeni transfer Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almıyor. UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

TORREIRA RAHATSIZ

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yalnızca midesinde rahatsızlık var. Uruguaylı futbolcu, sakatlığı bulunmamasına rağmen riske edilmeyecek.

GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Galatasaray maçını S Sport Plus üzerinden izleyebilirsiniz.