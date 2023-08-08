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Galatasaray maçını canlı izle! Galatasaray Şampiyonlar Ligi S Sport izle!

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Uefa Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaşıyor. Maçı izleyenler Galatasaray maçını canlı izleme linki ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi S Sport izleme linki merak edildi.

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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'ya konuk oluyor. Sporseverler maçı takip Galatasaray Şampiyonlar Ligi S Sport izleme linki araştırıldı.

Olimpija Ljubljana : Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.

Galatasaray : Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile henüz hazır olmayan yeni transfer Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almıyor. UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yalnızca midesinde rahatsızlık var. Uruguaylı futbolcu, sakatlığı bulunmamasına rağmen riske edilmeyecek.

Galatasaray maçını S Sport Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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