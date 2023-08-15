Galatasaray maçında D-Smart'tan Disney Plus'a 'Veda' filmiyle Atatürk göndermesi

Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararına tepki olarak, D-Smart Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı sırasında "Veda" filmiyle bir paylaşımda bulundu. Maçın yayıncısı D-Smart, alt bantta "Veda'yı minnet ve özlemle izleyeceğiz! Biz buradayız, izindeyiz. Veda, D-Smart GO'da" mesajını paylaştı.

Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine tepki gösteren D Smart Go, Galatasaray ile Olimpija Ljubljana maçı sırasında alt bant mesajı olarak, "Veda'yı minnet ve özlemle izleyeceğiz! Biz buradayız, izindeyiz. Veda, D-Smart GO'da" mesajını paylaştı.

D-SMART'TAN MAÇ ANINDA PAYLAŞIM

Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen Disney Plus'a tepkiler sürüyor. Bugün oynanan Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçının yayıncısı olan D-Smart ise "Veda" filmiyle bu tepkilere yönelik desteğini gösterdi.

"VEDA FİLMİ GÖSTERİLDİ"

D-Smart, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yla oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında ekrana gelen alt bantta "Veda'yı minnet ve özlemle izleyeceğiz! Biz buradayız, izindeyiz. Veda, D-Smart GO'da" mesajını paylaştı. Veda filmi, maçın yayınlandığı saatte D-Smart'ın sinema kanalı olan Movie Smart Classic'te gösterildi.