Galatasaray maçı şifresiz mi? Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TV8,5 yayın akışı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Molde ile Galatasaray karşılaşıyor. Molde - Galatasaray hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Molde - Galatasaray şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Galatasaray maçı şifresiz mi? Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TV8,5 yayın akışı!
Molde - Galatasaray maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Molde - Galatasaray maçı şifresiz mi ve Molde - Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Galatasaray maçı şifresiz mi? Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TV8,5 yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…
Molde ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Molde-Galatasaray Maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Molde-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Molde ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Molde'da, Aker Stadyumu'nda oynanacak.