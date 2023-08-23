UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Molde ile Galatasaray karşılaşıyor. Molde - Galatasaray hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Molde - Galatasaray şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Galatasaray maçı şifresiz mi? Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TV8,5 yayın akışı!

Molde - Galatasaray maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Molde - Galatasaray maçı şifresiz mi ve Molde - Galatasaray maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Galatasaray maçı şifresiz mi? Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? TV8,5 yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

23-08-2023 MOLDE VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Molde ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MOLDE-GALATASARAY MAÇI CBC SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MOLDE-GALATASARAY MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MOLDE-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN?

Molde-Galatasaray Maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

MOLDE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Molde-Galatasaray Maçı, saat 22:00 başlayacak.

MOLDE-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Molde ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı, Molde'da, Aker Stadyumu'nda oynanacak.