Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray maçı şifresiz İZLE! Galatasaray-Ümraniyespor maçı CANLI İZLE! GS maçı İZLE!

Gündem Haberleri

Galatasaray maçı şifresiz İZLE! Galatasaray-Ümraniyespor maçı CANLI İZLE! GS maçı İZLE!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray ve Ümraniyespor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor.

'Adım gibi eminim' diyen Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçının devre arasında olay kehanet"Adım gibi eminim" diyen Rıdvan Dilmen'den Galatasaray maçının devre arasında olay kehanet
Bu kadarı fazla! Muslera, Ümraniyespor maçında yaptığıyla ağızları açık bıraktıBu kadarı fazla! Muslera, Ümraniyespor maçında yaptığıyla ağızları açık bıraktı
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray kiminle eşleşti? ZTK Galatasaray rakibi belli mi?Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray kiminle eşleşti? ZTK Galatasaray rakibi belli mi?

Galatasaray maçı CANLI İZLE! Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray- Galatasaray bugün karşı karşıya geldi. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Ümraniyespor maçı heyecanla bekleniyor. Galatasaray Ümraniyespor canlı izle! Galatasaray maçı canlı izle şifresiz! aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Galatasaray Ümraniyespor şifresiz izleme linki!

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Oğuz, Avounou, Kartal, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir

Galatasaray-Galatasaray maçı 1 Şubat Çarşamba günü 20.00 da gerçekleşecek

Maç öncesi Galatasaray'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Ümraniyespor'da kadro dışı bırakılan Serkan Kırıntılı dışında eksik bulunmuyor. Sarı kart sınırındaki Tomislav Glumac ve Valentin Gheorghe, Galatasaray deplasmanında kart görmesi durumunda 23. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek

Galatasaray ile Galatasaray arasındaki Spor Toto Süper Lig, Bein Sports kanallarından canlı yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title