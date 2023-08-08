Galatasaray maçı saat kaçta? Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak?
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Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. İlk maçı temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana'nın sahasında oynayacak. Peki Galatasaray maçı saat kaçta? Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte GS maçı saat kaçta? Detaylar...
Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. İlk maçı temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana'nın sahasında oynayacak. Peki Galatasaray maçı saat kaçta? Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? İşte GS maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde!
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı saat 22.00'da başlayacak.
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı bu akşam saat 10'da oynanacak.
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı Ljubljana'da, Stozice Stadyumu'nda oynanacak.
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı S Sport Plus'tan canlı olarak ekranlara gelecek.