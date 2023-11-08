Galatasaray maçı saat kaçta? Bayern Münih GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak?
Gündem Haberleri
Bu akşam Galatasaray ile Bayern Münih arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Maç saat 10 mı 11'de mi? Peki, Galatasaray maçı saat kaçta? Bayern Münih GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak?
Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam Galatasaray ile Bayern Münih arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Maç saat 10 mı 11'de mi? Peki, Galatasaray maçı saat kaçta? Bayern Münih GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak? Detaylar...
GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Bayern Münih - Galatasaray maçı saat 23.00'te başlayacak.
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Bayern Münih - Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Galatasaray maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Bayern Münih - Galatasaray maçı Münih'te, Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak.