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Galatasaray maçı saat kaçta? Bayern Münih GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

Bu akşam Galatasaray ile Bayern Münih arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Maç saat 10 mı 11'de mi? Peki, Galatasaray maçı saat kaçta? Bayern Münih GS Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta başlayacak?