İstanbul'daki yoğun yağış etkisini sürdürürken UEFA Yetkilileri, bu akşam Galatasaray- Manchester United maçının oynanacağı Rams Park'ın zeminini inceledi. Peki, Galatasaray maçı oynanacak mı, Galatasaray maçı ertelendi mi?

UEFA yetkilileri, İstanbul'da yaşanan olağanüstü yağış sonrası Rams Park'ın zeminini inceledi ve Galatasaray-Manchester United maçı hakkında kararını verdi? Galatasaray maçı oynanacak mı, Galatasaray maçı ertelendi mi?

GALATASARAY MAÇI OYNANACAK MI?

UEFA, tarafından yapılan inceleme sonrası Galatasaray-Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletildi.

RAMS PARK SULAR İÇİNDE

Yoğun yağışın saatlerdir etkisini sürdürmesinden dolayı dev mücadelenin oynanacağı Rams Park sular içinde kaldı.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray bu gece Manchester United'ı yenmesi, ardından ise deplasmanda Kopenhag'dan 3 puan alması durumunda diğer maçlarının sonucuna bakmadan adını son 16 turuna yazdıracak.

MANU'YA KAYBEDERSEK KOPENHAG'DA 1 PUAN YETECEK

Temsilcimiz, Manchester United'ı yener ve Kopenhag da Bayer Münih'e puan kaybederse Galatasaray'a Kopenhag karşısında 1 puan yetecek.

MAĞLUBİYET İŞLERİ ZORA SOKAR

Galatasaray, Manchester United'a kaybederse son hafta Kopenhag'dan mutlak 3 puan almak zorunda. Ancak Danimarka'da alınacak galibiyet sarı-kırmızılılara yeterli olmayacak ve temsilcimiz Manchester United'ın Bayern Münih'e yenilmesini bekleyecek.