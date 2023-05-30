Galatasaray maçı nerede oynanacak? Galatasaray- Ankaragücü derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Ankaragücü derbisi şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray- Ankaragücü derbisi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray- Ankaragücü maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Galatasaray- Ankaragücü derbisi maçı ne zaman?