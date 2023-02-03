Süper Lig'de gösterdiği performansla Galatasaray taraftarlarının beğenisini kazanan Galatasaray Futbol Takımının bir sonraki maçı heyecanla bekleniyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? İşte, Şubat 2023 Galatasaray maç takvimi!

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Galatasaray taraftarları, takımlarının Şubat ayında yapacağı maçları merakla bekliyor. Şubat ayı fikstürü yakından takip ederken Galatasaray maçı ne zaman? Şubat 2023 Galatasaray maç takvimi gibi konuları araştırdı. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Şubat 2023 Galatasaray maç takvimi!

ŞUBAT 2023 GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ!