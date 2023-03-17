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Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor GS maçı saat kaçta?

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Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor GS maçı saat kaçta?

Bu akşam oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi futbolseverler Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor GS maçı saat kaçta? Konya maçı saat kaçta başlayacak merak ediyorlar.

Galatasaray'ın Konyaspor kafilesi belli oldu! 6 eksik varGalatasaray'ın Konyaspor kafilesi belli oldu! 6 eksik var

Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi futbolseverler Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor GS maçı saat kaçta? Konya maçı saat kaçta başlayacak merak ediyorlar. Detaylar...

Konyaspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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