Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor GS maçı saat kaçta?

Bu akşam oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi futbolseverler Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor GS maçı saat kaçta? Konya maçı saat kaçta başlayacak merak ediyorlar.