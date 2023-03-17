Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor GS maçı saat kaçta?
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Bu akşam oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi futbolseverler Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor GS maçı saat kaçta? Konya maçı saat kaçta başlayacak merak ediyorlar.
Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi futbolseverler Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor GS maçı saat kaçta? Konya maçı saat kaçta başlayacak merak ediyorlar. Detaylar...
Konyaspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.
Konyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
Konyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Konyaspor - Galatasaray maçı Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.