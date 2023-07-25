Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçı için hazır. Cimbom, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bugün Litvanya'nın Zalgiris takımının konuğu olacak. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman?