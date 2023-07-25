Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman?
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki ilk maçı için hazır. Cimbom, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda bugün Litvanya'nın Zalgiris takımının konuğu olacak. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman?
Süper Lig Şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçında bugün Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak. Peki, Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zalgiris-Galatasaray maçı ne zaman?
GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden başlayacak olan Sarı kırmızılılar, deplasmanda Litvanya temsilci Zagris ile karşı karşıya gelecek. Vilnius kentindeki LFF Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayımlanacak.
ZALGRİS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Son antrenmanını maçın oynanacağı LFF Stadyumu'nda yapan sarı-kırmızılılar, basına açık bölümde ısınma ve kondisyon çalıştı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik idman yapan Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Ricardo Baixinho olacak.
Karşılaşmanın rövanşı 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da RAMS Park'ta oynanacak.