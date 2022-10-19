Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Kastamonuspor maçı CANLI izle!
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Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Kastamonuspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Kastamonuspor maçı heyecanla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Kastamonuspor maçı CANLI izle!
Galatasaray Kastamonuspor maçı CANLI izle! Galatasaray- Kastamonuspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Galatasaray-MKE Kastamonuspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Galatasaray-Kastamonuspor maçının yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Derbinin yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Kastamonuspor maçı CANLI izle!
Kastamonuspor-Galatasaray maçı 19 Ekim Pazar günü 21.00'da gerçekleşecek.
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Kastamonuspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı A Spor, kanallarından yayınlanacak.