Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Kastamonuspor maçı CANLI izle!

Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray-Kastamonuspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray-Kastamonuspor maçı heyecanla bekleniyor. Maçın yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Kastamonuspor maçı CANLI izle!