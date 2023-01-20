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Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı yok mu? 2023 Bu hafta GS maçı ne zaman, kiminle?

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Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı yok mu? 2023 Bu hafta GS maçı ne zaman, kiminle?

Bu sene gösterdiği performansla Galatasaray taraftarlarının beğenisi toplayan Galatasaray futbol takımı sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Futbolseverler GS maçı yok mu? Bu hafta GS maçı ne zaman, kiminle? Galatasaray maçı ne zaman? Gibi konuları araştırdı.

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Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı yok mu? Bu hafta GS maçı ne zaman, kiminle gibi sorular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı yok mu?

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Antalyaspor Maçı, 21 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak. Maç, saat 19:00 başlayacak.


Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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