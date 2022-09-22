GS maçı ne zaman? UEFA Uluslar Ligi nedeniyle lige verilen bir haftayı değerlendirmek isteyen Aslan, İstanbulspor ile hazırlık maçına çıkıyor. Okan Buruk yönetiminde yeni yapılanmaya başlayan sarı kırmızılı ekip yeni transferleri hazırlamak için hazırlıklarına devam ediyor. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı ne zaman?

Transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da lige hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına devam eden Aslan, transferlerini yeni sezona hazırlamak için İstanbulspor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Takıma yeni katılan İcardi, Mata, Mertens, Seferoviç gibi önemli isimler lige daha hazır hale gelmek için sahaya çıkacak. Galatasaray taraftarının yoğun ilgi gösterdiği mücadeleye taraftarlar büyük ilgi gösterirken, biletlerin büyük kısmı kısa süre içerisinde tükendi. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı ne zaman?



GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanacak olan mücadele 24 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

Galatasaray-İstanbulspor arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF stadyumunda oynanacak mücadele 24 Eylül 2022 Cumartesi günü D Smart 77. kanal olan Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-İstanbulspor arasındaki mücadele 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

